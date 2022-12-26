В Тюменском районе открылся обновленный сельский клуб

Тюменском районе открылся обновленный сельский клуб Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В селе Горьковка Тюменского района после капитального ремонта открылся местный сельский клуб. На выделенные из регионального и муниципального бюджетов средства специалисты отремонтировали внутренние инженерные системы, заменили кровлю и входные группы. Теперь в сельском клубе появились вокальная студия, помещение для любительских объединений, видеопроекционное и световое оборудование, а также новый зал хореографии. Очень изменился внешний вид клуба и прилегающая территория.

Как отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, клуб – это место, где отмечают свадьбы, праздники, где ограняют свои таланты дети и проводит время старшее поколение.

– Главная задача сейчас – наполнить это культурное пространство жизнью: дыханием поселковых традиций, теплом сердец любительских объединений, творческой дружбой местных танцевальных и вокальных коллективов, – подчеркнула Елена Майер.

В новом культурном центре уже прошла новогодняя елка для одаренных детей.

СПРАВКА «КП»

В Тюменской области в 2022 году особое внимание уделяется развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и допобразования детей в сфере культуры, в том числе и на селе. В рамках нацпроекта «Культура» открыты 5 модельных библиотек. Техническое оснащение современным оборудованием получили 3 муниципальных музея. До конца 2022 года откроются три обновленных кинозала.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области капитально ремонтируют Центр культуры Армизонского района, а также Дом культуры «Речник» в Тобольске и сельский клуб в селе Горьковка.