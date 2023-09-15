В Тюмени открылась выставка известного политика

Выставка посвящена лидеру партии ЛДПР Фото: правительство ТО

Сегодня в областной столице открылась выставка, посвященная деятельности лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В пресс-службе правительства Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали, что выставочный проект будет работать до седьмого сентября.

На ней представлены малоизвестные факты из жизни политика в период его пребывания в Тюмени. Также посетители смогут увидеть уникальные снимки рабочих визитов Жириновского в город.

Владимир Жириновский прожил долгую и насыщенную жизнь. Был ярким политиком, примером и реформатором для многих россиян. Он ушел из жизни 6 апреля 2022 года, находясь в больничных стенах.

Ранее мы писали, что Жириновского любили многие. В Тюмени накануне его юбилея открыли в честь него номер в отеле.