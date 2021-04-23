Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
23 апреля 2021 15:36

В Тюмени отельеры поздравили Жириновского с 75-летием, открыв в честь него стандартный двухместный номер

Гости могут засыпать или смотреть телевизор, глядя на портреты Владимира Вольфовича
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
КомментироватьОставить комментарий
Над головой гостя будет висеть портрет Жириновского

Над головой гостя будет висеть портрет Жириновского

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Весьма креативный подарок к 75-летию лидера ЛДПР Владимира Жириновского подготовили сотрудники одного из тюменских отелей. К юбилею яркого политика нашей страны отельеры создали номер, полностью посвященный Владимиру Вольфовичу. На стенах – его портреты, картины с цитатами, в шкафу для одежды – «партийная» форма и даже походная сумка. Гости города, которые будут отдыхать в этом необычном номере надолго запомнят свое путешествие.

– Мы с огромной любовью посвятили один из наших номеров Владимиру Вольфовичу, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» представители отеля. – Мы думаем, что гости, которые к нам приезжают, будут видеть, что Жириновский – глыба российской политики.

На стене - своеобразная трибуна, портреты и цитаты политика

Как отметил депутат Государственной думы РФ Евгений Марков, Владимир Вольфович – «человек мирового масштаба».

– О том, что Жириновский был в Тюмени, я узнал на одной из встреч с министром науки и образования. Он останавливался в гостинице VOSTOK, и, к сожалению, от отеля у него остались не очень хорошие впечатления. Я понял, что это досадное недоразумение нужно исправлять, – говорит Евгений Марков. – Если Владимир Вольфович вновь к нам приедет, номер ему точно понравится.

Представитель фракции ЛДПР в Тюмени, депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин подчеркнул, что необычный презент приурочили специально к 75-летию политика.

– Номер отражает его личность. Здесь и его портреты, и книги, и одежда. Уверен, что номер уютный и любой его уголок подарит людям положительные эмоции, – пояснил депутат.

А вот так выглядит письменный стол гостя

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ДЕНЕЖКИ

Драть деньги за необычный номер в отеле не станут. Это стандартный двухместный номер, стоимость которого составляет 3 тысячи рублей в сутки. Помимо «украшений» в виде портретов Владимира Вольфовича, в номере есть телевизор, шкаф, телефон, письменный стол, настольная лампа, прикроватная тумбочка, фен, багажная полка и набор банных принадлежностей.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отпразднует свой 75-й день рождения 25 апреля 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Жириновский - «Комсомолке»: Я люблю все настоящее

Накануне 70-летия вождя ЛДПР корреспондент «КП» вместе с политиком разбирал письма трудящихся, поступившие в его адрес (подробнее)

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИВладимир Жириновский: досье KP.RU