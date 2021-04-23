В Тюмени отельеры поздравили Жириновского с 75-летием, открыв в честь него стандартный двухместный номер

Над головой гостя будет висеть портрет Жириновского Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Весьма креативный подарок к 75-летию лидера ЛДПР Владимира Жириновского подготовили сотрудники одного из тюменских отелей. К юбилею яркого политика нашей страны отельеры создали номер, полностью посвященный Владимиру Вольфовичу. На стенах – его портреты, картины с цитатами, в шкафу для одежды – «партийная» форма и даже походная сумка. Гости города, которые будут отдыхать в этом необычном номере надолго запомнят свое путешествие.

– Мы с огромной любовью посвятили один из наших номеров Владимиру Вольфовичу, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» представители отеля. – Мы думаем, что гости, которые к нам приезжают, будут видеть, что Жириновский – глыба российской политики.

На стене - своеобразная трибуна, портреты и цитаты политика

Как отметил депутат Государственной думы РФ Евгений Марков, Владимир Вольфович – «человек мирового масштаба».

– О том, что Жириновский был в Тюмени, я узнал на одной из встреч с министром науки и образования. Он останавливался в гостинице VOSTOK, и, к сожалению, от отеля у него остались не очень хорошие впечатления. Я понял, что это досадное недоразумение нужно исправлять, – говорит Евгений Марков. – Если Владимир Вольфович вновь к нам приедет, номер ему точно понравится.

Представитель фракции ЛДПР в Тюмени, депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин подчеркнул, что необычный презент приурочили специально к 75-летию политика.

– Номер отражает его личность. Здесь и его портреты, и книги, и одежда. Уверен, что номер уютный и любой его уголок подарит людям положительные эмоции, – пояснил депутат.

А вот так выглядит письменный стол гостя Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ДЕНЕЖКИ

Драть деньги за необычный номер в отеле не станут. Это стандартный двухместный номер, стоимость которого составляет 3 тысячи рублей в сутки. Помимо «украшений» в виде портретов Владимира Вольфовича, в номере есть телевизор, шкаф, телефон, письменный стол, настольная лампа, прикроватная тумбочка, фен, багажная полка и набор банных принадлежностей.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отпразднует свой 75-й день рождения 25 апреля 2021 года.

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