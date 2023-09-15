Тюменские достопримечательности перенесли на большие открытки

Открытки разместили на строительном ограждении. Фото: пресс-служба Брусники

В городе реализовали арт-проект «Как с открытки», посвященный знаковым местам Тюмени.

Картины появились сразу на двух городских площадках. Одной из них стал квартал «Октябрьский на Туре», где открытки разместили на строительном ограждении.

– Заборы вокруг стройки на протяжении двух-трех лет становятся частью городского ландшафта. Чтобы сделать ограждение органичным элементом среды, его решили украсить изображениями тюменских достопримечательностей, – подчеркнул директор компании «Брусника» в Тюмени Виктор Корчагин.

Уличная экспозиция будет радовать горожан до окончания строительных работ, а до 20 сентября картины можно посмотреть в «Кристалле». На площадке торгового центра в формате картинной галереи организовали выставку, где жители и гости города смогут взять на память мини-форматы шедевров.

Добавим, что над созданием проекта работало творческое объединение «На горе» из Екатеринбурга. По словам художников, формат открыток выбран не случайно, ведь с помощью них можно познакомить людей со значимыми архитектурными достопримечательностями своего края.