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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:29

В центре Тюмени сбили несовершеннолетнюю девочку

Ребенок получил тяжелые травмы
Екатерина Коган
ДТП произошло поздним вечером. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области.

ДТП произошло поздним вечером. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области.

Вчера вечером на улице Мельникайте, 10 была сбита 12-летняя тюменка. В областной ГИБДД корреспонденту «Комсомольской правды» Тюмень» рассказали, что сейчас выясняются все подробности. Пока же предварительно установлено, что подросток переходила дорогу не на пешеходном переходе, где попал под колеса автомобиля «Тойота». Девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в одну из местных больниц.

Добавим, что в минувший четверг было еще одно ДТП. Виновник аварии, по некоторым данным, мог находиться в алкогольном опьянении.