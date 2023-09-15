В центре Тюмени сбили несовершеннолетнюю девочку

ДТП произошло поздним вечером. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области.

Вчера вечером на улице Мельникайте, 10 была сбита 12-летняя тюменка. В областной ГИБДД корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали, что сейчас выясняются все подробности. Пока же предварительно установлено, что подросток переходила дорогу не на пешеходном переходе, где попал под колеса автомобиля «Тойота». Девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в одну из местных больниц.

Добавим, что в минувший четверг было еще одно ДТП. Виновник аварии, по некоторым данным, мог находиться в алкогольном опьянении.