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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 15:25

В Тюмени из-за массового ДТП с пострадавшими затруднено движение на окружной дороге

Движение регулируют сотрудники ДПС
Екатерина Коган
По предварительным данным виновник ДТП был пьян. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области

По предварительным данным виновник ДТП был пьян. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области

Вечер в столице Сибири не прошел без дорожно-транспортных происшествий. Корреспонденту «КП»-Тюмень» в ГИБДД по Тюменской области рассказали, что произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Из-за этого наблюдаются трудности с движением на участке от улицы Ямской до деревни Метелево.

В ведомстве также добавили, что на месте находятся наряды ДПС и регулируют движение. Для освобождения проезжей части вызваны эвакуаторы.

По предварительным данным, аварию спровоцировал нетрезвый водитель. В результате столкновения пострадали два человека: водитель и пассажир одного из транспортных средств.