В Тюмени из-за массового ДТП с пострадавшими затруднено движение на окружной дороге

По предварительным данным виновник ДТП был пьян. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области

Вечер в столице Сибири не прошел без дорожно-транспортных происшествий. Корреспонденту «КП»-Тюмень» в ГИБДД по Тюменской области рассказали, что произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Из-за этого наблюдаются трудности с движением на участке от улицы Ямской до деревни Метелево.

В ведомстве также добавили, что на месте находятся наряды ДПС и регулируют движение. Для освобождения проезжей части вызваны эвакуаторы.

По предварительным данным, аварию спровоцировал нетрезвый водитель. В результате столкновения пострадали два человека: водитель и пассажир одного из транспортных средств.