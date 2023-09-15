Стало известно состояние детей, которые выжили в страшной аварии, произошедшей в августе

Одного из детей выписали из больницы Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Август стал практически одним из самых тяжелых месяцев по количеству дорожно-транспортных происшествий. Так, 14 августа на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск жизнь оборвалась сразу у пятерых человек. Легковой автомобиль «Инфинити» двигался в сторону Тобольска, когда водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с большегрузом «Вольво» с полуприцепом.

В «японце» находилась семья: предприниматель из Тобольска, его жена и пятеро детей. Выжить удалось только трехлетнему мальчику и одиннадцатилетней девочке. В крайне тяжелом состоянии они находились в реанимации местной больницы, затем их перевели в Тюмень.

Корреспонденту «КП»-Тюмень» в пресс-службе областного департамента здравоохранения рассказали, что один из детей по сей день находится в медицинском учреждении, а вот второй уже отпущен домой, так как его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

– Второй пациент находится в профильном учреждении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, – сообщили в ведомстве.