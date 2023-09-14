В Тюмени у центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» построят новый термальный курорт. Фото: Виктория Гаврик

Рядом с Тюменью, у центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», в ближайшем будущем появится термальный курорт. О планах на несколько лет вперед рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции в четверг, 14 сентября 2023 года.

Сейчас территорию изучают специалисты.

– Мы разрабатываем мастер-план развития территории рядом с «Жемчужиной Сибири» для того, чтобы сделать там большой современный термальный курорт. Проект долгосрочный. Заключено соглашение. И буквально сейчас в прямом смысле слова по полям и дорогам вокруг «Жемчужины» ездят специалисты, изучают обстановку. Мы к концу года, в начале следующего должны получить оценку потенциала проекта и конкретные кейсы для привлечения инвесторов, – пояснил губернатор.

Напомним, что Александр Моор пообещал построить онкологический центр для детей. Проектное решение, которое было разработано много лет назад, сейчас немного устарело, и властям необходимо его переработать. На сегодняшний день специалисты как раз этим и занимаются, пояснил глава региона.