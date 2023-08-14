Проект по строительству онкологического центра в Тюмени пересмотрят

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Александр Моор рассказал, когда в Тюмени построят онкологический центр, который так нужен маленьким пациентам. На сегодняшний день в городе всего три узких специалиста, которые занимаются этой сферой.

- По онкологическому центру. Объект большой и нужный, но последние три года, к сожалению, не давали нам возможности приступить к его строительству. В 2020 году была пандемия, большие средства тратились на борьбу с коронавирусом. В 2021 году мы входили, в 2022 году – санкции. Проектное решение, которое было разработано много лет назад, сейчас немного устарело и нам нужно его переработать. На сегодняшний день мы как раз этим и занимаемся. Его есть смысл немного оптимизировать. Опять же с учетом современного опыта оказания лечения этой болезни. У нас есть земельный участок, он зарезервирован, как только мы проектную документацию откорректируем, приступим к его строительству, - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире.

Напомним, студенческий кампус в Тюмени построят до 2028 года, рассказал глава региона в рамках пресс-конференции.