Губернатор Александр Моор назвал сроки строительства межвузовского кампуса в Тюмени

Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал сроки строительства межвузовского кампуса. Ответ прозвучал на пресс-конференции с главой региона. Александр Моор отметил, что реализация такого проекта – это «новый драйвер роста». Разговоры о возведении подобного объекта идут несколько лет.

– В 2024 году начнется подготовка земельного участка, проектирование, в 2025 году должно начаться строительство, потому что к 2028 году кампус должен быть построен, – заявил губернатор Тюменской области в прямом эфире.

Глава региона уточнил, что строительство этого важного для региона объекта никак не затронет территорию лесопарка имени Ю. А. Гагарина.

Напомним, что депутаты Тюменской областной думы одобрили концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации межвузовского кампуса. Такое решение они приняли 31 июля 2023 года на внеочередном заседании парламента. Стоимость проекта превысит 32 миллиарда рублей. В рамках проекта планируется создание 10 объектов общей площадью 167 тысяч квадратных метров. В том числе четыре общежития для обучающихся и педагогического персонала на 4980 мест, гостиница на 120 мест, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, центр поддержки и развития талантливой молодежи, спортивный центр.

Стоит отметить, что общая стоимость проекта составит 32,4 миллиарда рублей. Большая часть из этой суммы – 21,4 миллиарда рублей – выплачивается за счет средств Тюменской области, из которых почти 17 миллиардов рублей – это деньги федерального бюджета. Остальное покрывает бюджет области. Оставшаяся сумма – деньги концессионера.