Депутаты облдумы одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Депутаты одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени. Парламентарии сегодня, 31 июля, рассмотрели проект регионального закона «Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени». Создание студенческого пространства профинансируется на 50% из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

– Проект кампуса предусматривает строительство 10 объектов общей площадью свыше 167 000 квадратных метров, в том числе учебно-лабораторного комплекса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центра, спортивного комплекса, 4 общежитий на 4 980 мест, гостиницы на 120 мест, – рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Соглашение для реализации инвестиционного проекта по созданию кампуса власти региона хотят заключить с компанией «Врата Сибири».