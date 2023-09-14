«Как на экзамене»: Александр Моор рассказал, какие чувства испытывал в день голосования

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В четверг, 14 сентября 2023 года, губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги единого дня голосования в регионе. Глава Тюменской области рассказал о первых впечатлениях и какие эмоции испытывал в день выборов, как переживал и следил за обработкой бюллетеней.

– Любой кандидат в губернаторы испытывает ощущения, похожие на ощущения как на экзамене. Ты вроде готовишься заранее, все лекции посещал, все контрольные сдавал, проводил работу, но волнение всё равно присутствует. Мы, конечно же, проводили социологические исследования и имели данные в динамике. Эти цифры позволяли предположить, что я смогу победить, но волнения были до тех пор, пока не появились первые цифры в телевизоре, тогда маленько отлегло. Но я, как и все мои коллеги, внимательно следил за цифрами, которые вводились, а когда большая часть бюллетеней была обработана, стало поспокойнее, – поделился губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции с корреспондентом «КП»-Тюмень».

Ранее «КП» писала о том, что Александр Моор одержал победу на выборах губернатора Тюменской области, получив 78,77% голосов от избирателей. Об этом, основываясь на предварительных данных, на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. На выборах главы региона проголосовали 50,76% избирателей.

В областном центре самыми активными в голосовании 2023 года стали жители Ленинского и Калининского округов. Количество испорченных бюллетеней будет посчитано позже.