В Тюмени грузовой поезд насмерть сбил 79-летнюю старушку. Фото: Татьяна Коркина

В четверг, 14 сентября, в Тюмени у гипермаркета «Маяк» грузовой поезд сбил пожилую женщину. Об этом сообщили очевидцы происшествия и опубликовали видеозапись с места трагедии.

– Сообщение о травмировании гражданинки на железнодорожной станции Тюмень – Утяшево поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на транспорте 14 сентября в 12:15 по местному времени от машиниста грузового поезда, который увидел пожилую женщину, идущую вдоль железнодорожных путей. К сожалению, предотвратить столкновение поезда с человеком не удалось. Сотрудники МВД и следственного комитета прибыли на место происшествия. Причины и обстоятельства ЧП будут установлены в ходе процессуальной проверки, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе Линейного управления на транспорте МВД России по УрФО.

Предварительно установлено, что пострадавшая переходила пути на запрещающий световой и звуковой сигнал, заявили в прокуратуре на транспорте. Машинистом поезда было применено экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Пенсионерка 1944 года рождения погибла на месте.

– 14 сентября бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 11:37. Медики констатировали смерть пациента, – пояснили в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

Ранее «КП» писала о том, что на тюменской трассе в сторону Кургана столкнулись «БМВ» и фура, большегруз загорелся. Два человека погибли в жутком ДТП 14 сентября. Инспекторами установлено, что в аварии скончались жители Ставропольского края.