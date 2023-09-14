На тюменской трассе в ДТП с фурой погибли жители Ставропольского края из-за лопнувшего колеса

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Стали известны причины смертельной аварии на трассе Курган – Тюмень в Исетском районе. В ДТП погибли жители города Новопавловска Ставропольского края, они ехали на автомобиле «БМВ» из Тюмени домой. Погибшим мужчинам около 30 лет.

По словам очевидцев происшествия, автомобиль «БМВ» резко закрутило на дороге во время движения, предположительно, лопнуло колесо. Иномарку выбросило на встречную полосу, где двигалась фура. От удара автомобиль «БМВ» разорвало на две части. Водитель и пассажир сгорели.

– Водителя большегруза выбросило из кабины на обочину. Его доставили в больницу для оказания помощи. Марку сгоревшей фуры пока уточнить невозможно, – сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Напомним, что из-за смертельной аварии на трассе в Исетском районе полностью закрыто движение для грузовых авто. Автоинспекторы организовали объезд через поле для легковых автомобилей.