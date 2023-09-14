Из-за смертельной аварии на трассе в Исетском районе полностью закрыто движение для грузовых авто

Фото: ГИБДД по Тюменской области.

Из-за смертельной аварии на федеральной трассе Курган – Тюмень в Исетском районе полностью закрыто движение для грузовых автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД.

На магистрали произошла жуткая авария: столкнулись большегруз и автомобиль. Обе машины вспыхнули, иномарку «БМВ» разорвало напополам. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и специальные службы.

– Автоинспекторы организовали объезд через поле для легковых автомобилей. Сотрудники ДПС регулируют движение, пропуская легковой транспорт в реверсивном режиме через объездной путь, – сообщили в ведомстве.

Ранее «КП» писала о том, что в страшной аварии погибли два человека из автомобиля «БМВ», водитель фуры был доставлен в больницу.