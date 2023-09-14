На тюменской трассе в сторону Кургана столкнулись «БМВ» и фура, большегруз загорелся

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

На тюменской трассе в сторону Кургана произошла страшная авария. Оперативники перекрыли движение транспорта на 143-м километре федеральной магистрали в Исетском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Инспекторами установлено, что на трассе столкнулись автомобиль «БМВ» и грузовая машина.

– Оба автомобиля загорелись. По предварительной информации, погибли два человека из «БМВ». Водитель фуры доставлен в больницу, – сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Часть грузовика перевернулась, кузов от удара загорелся и почти полностью выгорел. На место происшествия приехали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Обстоятельства аварии выясняются.