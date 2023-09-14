Стремительный рост цен на бензин и дизель в Тюмени заинтересовал антимонопольную службу

Антимонопольщики проверят возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива в Тюмени. Фото: Татьяна Коркина

Антимонопольщики проверят возможность манипуляций в мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива в Тюмени.

– Поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам заседания штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов, – сообщили в пресс-службе тюменского УФАС.

Специалисты проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе для аграриев. Кроме того, будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

В случае выявления нарушений антимонопольщиками будут приняты меры реагирования.

Напомним, что цены на бензин в Тюмени достигли своего максимума. Стоимость автомобильного топлива марки АИ-92 на автозаправочных станциях Тюменской области выросла до 51,6 рубля за литр. Об этом говорится на официальном сайте тюменских АЗС. Тюменский экономист Иван Вилков рассказал, что цены на автомобильное топливо в регионе стабилизируются, предположительно, в октябре 2023 года.