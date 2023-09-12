Цены на бензин в Тюмени бьют все рекорды: когда остановится взрывной рост цен на автомобильное топливо?

Цены на топливо уже которую неделю бьют рекорды на биржах. Фото: Виктория Гаврик

Цены на бензин в Тюмени достигли своего максимума. Стоимость автомобильного топлива марки АИ-92 на автозаправочных станциях Тюменской области выросла до 51,6 рубля за литр. Об этом говорится на официальном сайте тюменских АЗС.

При этом в конце августа бензин марки АИ-92 на тюменских автозаправках стоил 49,3 рубля за литр. За несколько недель в Тюменской области бензин подорожал на два рубля. Это исторический максимум за последние пять лет. Раньше таких скачков жители региона не замечали. Жалобы на рост автомобильного топлива появились и в социальных сетях.

Согласно данным открытых интернет-источников, максимальная стоимость бензина марки АИ-92 в Тюменской области составляет 51,6 рубля. Она зафиксирована на некоторых АЗС, в Тобольске, например, стоимость бензина на пару копеек меньше.

Автомобильное топливо в регионе марки АИ-95, по данным на 12 сентября 2023 года, составляет 52 рубля. Бензин этой марки подорожал сразу на 0,5%. Летнее дизельное топливо тоже обновило ценовой рекорд – цена взлетела на 0,83% от прежней стоимости. Дизель в регионе на сегодняшний день стоит 57,2 рубля за литр. Бензин АИ-98 продается по 66 рублей за литр.

Часть потребителей также жалуется на отсутствие дизеля в регионах Западной Сибири. Топлива нет в Тюменской области, Омске, Новосибирске и Кемеровской области.

– Уже третью неделю на всех заводах и нефтебазах в Тюмени, Омске, Новосибирске, Кемерово нет дизеля… Совсем нет. Весь дизель продан, нефтебазы заводов его не отпускают в мелкий опт. Бизнес колом встал, цены улетели в небеса, – возмущаются дальнобойщики в социальных сетях.

Цены на бензин в Тюменской области растут на протяжении нескольких месяцев. Когда горожанам ждать спада, какие факторы на это повлияют? На эти вопросы по просьбе редакции «КП» ответил тюменский экономист Иван Вилков.

– Прогнозируют стабилизацию цен в октябре, так как сбор урожая заканчивается. У нас наладился экспорт нефтепродуктов, сейчас еще наблюдается некоторая нехватка автомобильного топлива на внутреннем рынке. Плюс скоро закончится ремонт НПЗ, – рассуждает Иван Вилков, кандидат экономических наук из ТюмГУ.

Редакция «КП» направила официальный запрос в региональное управление ФАС. Комментарий от ведомства ожидается.

Напомним, что тюменская РЭК установила тарифы на электроэнергию для населения региона на следующий год. С 1 января по 30 июня стоимость электроэнергии будет оставаться на текущем уровне. С 1 июля 2024 года стоимость электроэнергии увеличится. В домах с газовыми плитами тариф вырастет на 20 копеек – до 3,7 руб./кВт*ч. Остальные будут платить 2,5 руб./кВт*ч (на 13 копеек больше).