С 1 июля в Тюменской области повысится плата за электроэнергию

Утвержден тариф на электричество в Тюмени на 2024 год. Фото: Виктория Гаврик

Тюменская РЭК установила тарифы на электроэнергию для населения региона на следующий год. С 1 января по 30 июня стоимость электроэнергии будет оставаться на текущем уровне. Горожане, проживающие в домах с газовыми плитами, продолжат платить 3,46 руб./кВт.ч. Для жителей Тюмени, пользующихся электроплитами, и населения сельских районов тариф составит 2,43 руб./кВт.ч.

С 1 июля 2024 года стоимость электроэнергии увеличится. В домах с газовыми плитами тариф вырастет на 20 копеек — до 3,7 руб./кВт. ч. Остальные будут платить 2,5 руб./кВт. ч. (на 13 копеек больше), указано в документации.

- В России ежегодно предусмотрено повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Но в 2023 году у нас обновили тарифы на год, это правительственное решение о том, что тарифы не меняются в течение 2023 года, до второго полугодия 2024 года. Речь идет о долгосрочном параметре. В соответствии с законодательством мы обязаны их принимать на пять лет. Если в течение следующего года будут какие-то правительственные изменения, то тарифы могут измениться. Все тарифы в соответствии с законодательством у нас меняются с 1 июля, они устанавливаются с 1 января по 31 декабря, но повышение идет только со второго полугодия. Первое полугодие всегда остается на уровне предыдущего года второго полугодия. Но в 2023 году были внесены досрочные изменения. В текущем году повышения не было, как и не будет в первом полугодии следующего года, - рассказала редакции «КП» начальник контроль-правового отдела Наталья Кошко.

15 сентября 2023 года в Тюмени состоится заседания правления РЭК, на котором специалисты пересмотрят действующие тарифы на электроэнергию в областном центре.

Как отметили в пресс-службе РЭК, горожане будут оплачивать менее 80 % экономически обоснованного тарифа, а для жителей села и горожан в домах с электроплитами, сохранен понижающий коэффициент.

Отметим, с 1 декабря 2022 года коммуналка в Тюменской области подорожала на 9%. Это было второе повышение стоимости услуг ЖКУ за год. Однако после декабрьского повышения тарифы на коммуналку пообещали не менять полтора года.

Напомним, отопление в регионе с 1 декабря подорожало на 143,86 рубля (до 1 742,28 рубля за Гкал), водоснабжение – на 3,5 руб. (42,01 рубля за кубометр). Новый тариф на водоотведение составил 26,57 рубля за кубометр. Повысилась цена и на электричество. Для собственников с газовыми плитами тариф составил 3,46 рубля за кВт/час, для собственников с электроплитами – 2,43 рубля.