Энергетики открыли профильный класс для школьников в Тюмени

Фото Анна Жагорина.

В Тюменской области на базе Общеобразовательного лицея Тюменского индустриального университета открылся первый энергокласс, учениками которого стали 26 десятиклассников. Ребят ждет углубленное изучение физики, математики, информатики, а также проектные задания по актуальным для отрасли темам.

Образовательная площадка для будущих энергетиков – результат сотрудничества компании «Россети Тюмень» и Тюменского индустриального университета. Ученики познакомятся с основами энергетики и электробезопасности, смогут посетить действующие объекты крупнейшей электросетевой компании и принять участие в отраслевых олимпиадах и конкурсах.

В настоящее время «Россети Тюмень» ведут диалог с партнёрами по разработке программы практико-ориентированной подготовки для преподавателей отраслевых вузов региона.