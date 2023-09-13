В тюменской железнодорожной больнице за безопасностью следят в онлайн-режиме

Фото: Петр Земляных.

Новая технология с системой распознавания лиц позволяет обезопасить частное учреждение от посторонних посетителей и порчи имущества. Оборудование в одном из самых загруженных отделений поликлиники установила компания МТС.

Помогает интеллектуальная система и с решением одной из главных проблем больницы – удаленно следить за перемещением пациентов, соблюдением правил внутреннего распорядка и посещением родственников в отведенные часы приема стационара.

Система мониторинга работает круглосуточно. По словам директора филиала МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, такие решения востребованы не только в медицинских учреждениях, но и в образовательных, ЖКХ, недвижимости, а особенно – у собственников жилья. В частности, тюменские новоселы все чаще пользуются умными домофонами, когда можно удаленно пообщаться с гостем через смарт-панель и после разговора открыть или заблокировать дверь.

Растет спрос и на такие комплексные решения, как защита от проникновения, пожара, протечки воды, лишних энергозатрат. Удобно, что всеми устройствами можно управлять через мобильное приложение в онлайн режиме.