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НовостиОбщество13 сентября 2023 13:01

Прощание с тюменской журналисткой Ольгой Саблуковой пройдет 14 сентября

В траурном зале № 2 в Патрушева близкие и друзья погибшей женщины смогут проститься с ней
Серафима Краснова
В траурном зале №2 в Патрушева близкие и друзья погибшей женщины могут проститься с ней.

В траурном зале №2 в Патрушева близкие и друзья погибшей женщины могут проститься с ней.

Фото: Татьяна Коркина

Прощание с тюменской журналисткой Ольгой Саблуковой пройдет в четверг, 14 сентября 2023 года. В траурном зале № 2 в Патрушева близкие и друзья погибшей женщины смогут проститься с ней. Об этом рассказали коллеги Саблуковой.

Тюменская журналистка погибла во вторник, 12 сентября. Девушка выпала из окна многоэтажного дома на улице Николая Федорова. С 2011 по 2015 годы Ольга Саблукова работала главным редактором 72.ру. Начинала карьеру она в издании «Тюменский курьер». Девушка очень гордилась тем, что была ученицей Рафаэля Гольдберга – легенды тюменской журналистики и главного редактора газеты «Тюменский курьер».

Последнее место работы Ольги – сайт NewsProm.ru. Коллеги вспоминают, что «она с любовью и большой ответственностью относилась к профессии и людям, которые ее окружали».