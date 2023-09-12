«С любовью и большой ответственностью относилась к профессии»: в Тюмени погибла журналистка Ольга Саблукова

Фото: Ольга Саблукова / ВКонтакте.

В Тюмени погибла журналистка Ольга Саблукова. Девушка выпала из окна многоэтажного дома на улице Николая Федорова. Об этом рассказали коллеги и близкие Ольги.

Напомним, что некоторое время, с 2011 по 2015 годы, Ольга Саблукова работала главным редактором 72.ру. Начинала карьеру на должности в издании «Тюменский курьер». Девушка очень гордилась тем, что была ученицей Рафаэля Гольдберга – легенда тюменской журналистики и главный редактор газеты «Тюменский курьер». Последнее место работы Ольги сайт NewsProm.ru. Коллеги вспоминают, что «она с любовью и большой ответственностью относилась к профессии и людям, которые ее окружали».

В прошлом году Ольга много времени провела за границей, ездила в Грузию и другие страны, активно делилась снимками из поездок в своих социальных сетях. Некоторое время назад девушка вернулась в Тюмень, чтобы повидаться с друзьями и родными. Смерть Ольги Саблуковой оказалась большим ударом для ее коллег и друзей, не говоря уже о родных.

- С Ольгой Саблуковой мы познакомились в гостинице Челябинска. Ну как познакомились: она открыла мне дверь, мы поздоровались, и я рухнула на кровать после бессонной ночи в поезде, а Ольга снова накрылась одеялом и стала досматривать десятый сон. Часов в 9 утра мы уже познакомились нормально, выпили кофе и как-то очень быстро нашли общий язык, поэтому под светлы очи начальства явились уже подругами. Я легко схожусь с новыми людьми, но обычно это лишь приятельские отношения, не более. С Ольгой мы сроднились за ту неделю, что прожили вместе в гостиничном номере. А ведь я переживала еще, ну как это с незнакомым человеком неделю делить небольшое пространство. Я бы и с большинством своих давних подруг не рискнула подписаться на такое. Но тут мы оказались совершенно одинаковыми практически во всем. Мы так всем и представлялись: мы Оля и Оля, - вспоминает Ольга Маловица.

Фото: Ольга Саблукова / ВКонтакте.

Многие знакомые журналистки просто не верят в ее кончину. Им она запомнилась только как приятный друг, отзывчивая коллега и профессионал в своем деле.

- Оля Саблукова была обаятельной женщиной. Ничего, кроме дружбы я не допускал в отношении с ней. Она была мне как сестра - очень родственные чувства. Она была профи в своем деле, всегда перепроверяла материал для публикации. Ее тотем был еж, мой - сова. Мы всегда подкалывали друг друга по нашим тотемам, обменивались каким-то картинками и СМС. Остро почувствовал сигнал от нее сутки назад. Думал, что показалось. А оно вон как вышло-то, - сообщил редакции «КП» Алексей Тренин.

Дмитрий Кошелев сравнивает Ольгу с Ростиславом Журавлевым, который погиб в зоне СВО, выполняя свой журналистский долг. По его мнению, Ольга прожила действительно яркую жизнь, была профессионалом своего дела, а ее деятельность и материалы помогали людям.

- Ольга Саблукова погибла. Даже и не верится. Есть люди, которые живут яркую, быструю жизнь. Ростислав Журавлев таким же был, – написал Дмитрий Кошелев в социальных сетях.

Напомним, тюменская журналистка погибла во вторник утром, 12 сентября. Ее тело обнаружили прохожие под окнами дома на улице Николая Федорова, они же вызвали скорую помощь. Женщина умерла еще до приезда медиков. Скорая приехала на место происшествия и констатировала смерть пациентки.