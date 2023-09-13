Попросили расширить маршрут автобуса местные жители. Фото: Татьяна Коркина

Автобусный маршрут в Тюмени расширили до остановки «С/о «Лесная поляна». Об этом рассказали в городской администрации. Попросили расширить маршрут автобуса местные жители.

– На основании обращений граждан садового общества «Лесная поляна», а также в целях улучшения транспортного обслуживания его жителей с 18 сентября 2023 года в схему движения автобусов маршрута № 65 «С/о «Степное» – ДНТ «Суходольное» включается остановочный пункт «С/о «Лесная поляна». Уточним, что при движении из центральной части города и обратно автобусы маршрута № 65 будут осуществлять заезд в с/о «Лесная поляна», – заявили в администрации Тюмени.

Ранее «КП» писала о том, что тюменцы жалуются на общественный транспорт. Горожане говорят, что подолгу ждут автобусы и маршрутки, а во время поездки водители не всегда ведут себя безопасно: резко тормозят, устраивают гонки, подрезают друг друга и постоянно грубят. Люди падают в салонах автобусов, получают синяки и гематомы.