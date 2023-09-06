«Гоняют как бешеные»: тюменцы жалуются на автобусы и маршрутки

Тюменцы жалуются на автобусы и маршрутки. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы жалуются на общественный транспорт. Горожане говорят, что подолгу ждут автобусы и маршрутки, а во время поездки водители не всегда ведут себя безопасно: резко тормозят, устраивают гонки, подрезают друг друга и постоянно грубят. Люди падают в салонах автобусов, получают синяки и гематомы.

– Хочу обратиться к департаменту автотранспорта города Тюмени. Проведите проверку на адекватность водителей общественного транспорта. Уже не первый раз происходят разборки между водителями маршрутных и рейсовых автобусов, где начинаются какие-то гонки на дороге с полными автобусами людей. Сегодня в районе 19.30, между 16-м (аа 841) и 57-м маршрутами по улицам Менделеева и Мельникайте происходил какой-то трэш, с обгонами и подрезаниями на остановках. Ещё чуть-чуть, и они бы на дороге устроили драку. Примите меры, мы хотим безопасно добираться после работы домой, – сообщил житель Тюмени.

Другая тюменка добавляет:

– Обратитесь к хозяевам маршруток, пусть научат своих водителей проезжать в конец кармана и стоять там с открытыми дверями пока не позеленеет не только машина, но и водитель! Встанут посреди кармана хозяева города и стоят, автобус из-за таких хозяев в карман заехать не может. Вот когда на каждой остановке творится водителями маршруток это безобразие, водителям автобусов после таких заездов приходится гнать, потому что на следующую остановку автобус из-за этих уже опаздывает. Естественно, народ по салону летает, начинается крик. Вот поэтому автобус и летел, чтобы на следующую остановку приехать по времени и нормально встать в карман, – отмечает Любовь Мороза.

– Сегодня в 57-й маршрутке утром ехала. Водитель сам с собой разговаривал, какие все плохие, подрезают его, встал не там, проехал не так, предыдущий водитель маршрута медленно едет (у него пассажиров мало). Тут же себя успокаивает и опять на кого-то бубнит. И так всю дорогу... Может, реально проверить водителей? Это не первый подобный случай. На самом деле опасно ездить стало в общественном транспорте, – возмущается жительница Тюмени Татьяна Сидорова.

Тюменцы заявляют, что у многих водителей общественного транспорта возникают проблемы со сцеплением, они ни тормозить, ни трогаться с места не умеют, а пассажиры по маршрутке и автобусу болтаются, синяки набивают. Иногда водители грубят, сообщают пользователи.

В администрации Тюмени редакции «КП» сообщили, что информация о работе водителя передана перевозчику по маршруту № 57.

– Информация о работе водителя передана перевозчику по маршруту № 57. Для проведения служебной проверки в отношении водителя необходимо сообщать государственный регистрационный номер автобуса, время проезда, остановочный пункт, – пояснили в мэрии города.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени снова заговорили о запуске скоростной электрички. Сроки реализации проекта пока неизвестны, но маршруты уже прорабатываются.