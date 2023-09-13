В Тюменской области продолжают массово пропадать мужчины

Фото: ПСО «ЛизаАлерт Тюменской области».

В Тюменской области продолжают пропадать мужчины. Так, по сообщению поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Тюменской области», в регионе пропал 30-летний парень Леонид Окунев. Молодой человек 12 сентября вышел из дома в поселке Винзили и больше о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Леонида: ростом выше 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, а глаза голубые. Родные не знают во что был одет парень.

В этот же месяц, только 7 сентября, в Тюменской области пропал 42-летний мужчина Максим Разумов. Житель города Ишима также исчез при таинственных обстоятельства из дома.

Основные приметы Максима Разумова: на вид 45 лет, ростом 185-190 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы и карие глаза. В момент исчезновения ишимец был одет в черную кепку, бежевую ветровку, синие джинсы и черные кроссовки. На груди у пропавшего характерная татуировка.

Фото: ПО «Белая Сова - Тюмень».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Максиме Разумове или Леониде Окуневе, просим позвонить по официальному номеру полиции 02/102.

Ранее «КП» писала о том, что в регионе массово пропадают мужчины. Подробные ориентировки мы публиковали в нашем материале.