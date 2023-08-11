Взрослые мужчины пропадают: волна массовых исчезновений прокатилась по Тюменской области

В Тюменской области с июля массово пропадают мужчины. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области продолжают бесследно исчезать люди. Еще в июле пугающие сообщения о пропаже жителей прокатилась по городу, а сейчас эта волна охватила еще и область, а также крупные города региона, такие как, Ишим и Тобольск. Родственники бьют тревогу и пытаются по кусочкам собрать картину происходящего, а остальные напуганы, ведь большинство пропавших – здоровые, сильные и взрослые мужчины.

Некоторых из них удается найти, но это меньшинство. Иногда поиски заканчиваются благополучно, человека находят, даже через длительное время живым и невредимым. Случается, что люди погибают еще до встречи со своими близкими и родными. Большая часть пропавших месяцами не выходила на связь, и родственники гадают, где они могут быть. Один из них – житель Тюмени Владимир Дягилев. Его мать и сестра уже полтора месяца ищут молодого человека, выбиваясь из последних сил. Они уверяют, что мужчина жив, но почему он не вернулся из домой и не связался с родственниками, не знают. Последний раз его видели 9 июля 2023 года, когда парень вышел из дома в Калининском округе и ушел в неизвестном направлении. Родные пропавшего никак больше не могли с ним связаться и начали бить тревогу.

– Прошел месяц, но, к сожалению, никаких зацепок нет. Мы просим всех людей объединиться и сделать все, что в наших силах. Нет больше сил жить в неведении. Будем совместно осуществлять выезды в заброшенные места. Пожалуйста не оставайтесь равнодушными, – пишет сестра Владимира в соцсетях Галина Звозкова.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Обстоятельства исчезновения Вовы весьма загадочные. 9 июля он ушел из дома в серой олимпийке с черными полосками, бордовой футболке с белыми надписями на груди и в черных спортивных брюках с белыми лампасами, на ногах были черные кроссовки. Основные приметы Владимира Дягилева: на вид 25 лет, худощавого телосложения, рост 172 сантиметра, светло-русые волосы и короткая стрижка, голубые глаза. Спустя полтора месяца поисков, к сожалению, найти молодого человека так и не удалось.

Волонтеры продолжают распространять информацию о его исчезновении в надежде, что кто-нибудь узнает Вову и сообщит, где он сейчас.

Остальные мужчины также работали, но пропали и перестали выходить на связь с родными. Зачастую просто вышли из дома и внезапно перестали отвечать на звонки. Родственники и друзья пытаются не отчаиваться, но с каждым днем поисков надежда найти мужчин угасает. Для более эффективного розыска к делу подключаются волонтеры, которые распространяют листовки в соцсетях и рассказывают о каждом: приметы, где видели в последний раз, где предположительно может быть. Примечательно, что возраст мужчин разный: от 19 до 70 лет и старше. Некоторых пропавших не могут найти уже больше месяца и даже двух.

Например, Ильнур Кулгунин с 4 июля перестал выходить на связь с родственниками. Мужчина отправился из Тюмени в село Кармаскалы, Республика Башкортостан. На момент исчезновения был одет в рыбацкий костюм цвета хаки. Имеет характерную родинку на скуле и ямочку на подбородке. Родные думают, что он может быть в Тюмени, но большей информации не знают.

Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр.

15 июля 2023 года Владимир Франк вышел из дома, и до настоящего времени его местоположение не установлено. На момент исчезновения 70-летний мужчина был одет в черную футболку и темно-синее трико, на ногах темные кроссовки.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень».

В Тобольске родные и близкие ищут Владимира Байдимирова. 44-летний мужчина с 18 июля перестал выходить на связь с родственниками. На момент пропажи был одет в темно-синий спортивный костюм, красную футболку и черные кеды, а также черную бейсболку.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Между Тобольском и Ишимом пропал Максим Кошкин. Уже три месяца о местонахождении тюменца ничего не известно. С 7 мая он перестал выходить на связь с родными.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Шалыгин Дмитрий днем 4 августа вышел из дома и не вернулся. Житель Ленинского округа на момент пропажи был одет в черную спортивную кофту и желтую футболку, на ногах черные кроссовки.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Родственники ждут воссоединения с близкими и надеются, что их смогут найти как можно быстрее. Информацию о пропаже людей и их поисках размещают волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Белая Сова – Тюмень», отряд «ЛизаАлерт» и ДПСО «ТюменьРегионСпас» в своих социальных сетях.