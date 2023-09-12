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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:17

Жители Тюмени массово жалуются на работу «Почты России»

Люди не могут ни получить, ни отправить посылки.
Серафима Краснова
Тюменцы массово жалуются на работу «Почты России».

Тюменцы массово жалуются на работу «Почты России».

Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы массово жалуются на работу «Почты России». Десятки жалоб появились в тюменских группах. По сообщению пользователей, люди не могут ни получить, ни отправить посылки. Некоторые беспокоятся, что из-за проблем в сортировочном центре они потеряют деньги, так как заказывали скоропортящиеся товары.

— Дамы и господа, хотелось бы осветить ситуацию, происходящую на нашем магистральном сортировочном центре почты России. Обращения, отзывы, заявления написаны. Но дело не меняется, может быть так, хоть кто-то зашевелится, видимо, пока на всеобщее обозрение не вынесешь - никто ничего делать не будет. Так вот, посылки, прибывая в этот центр лежат там без движения неделями! Нарушая все возможные сроки доставки. Посылку из Челябинска жду полторы недели, причем до Тюмени она добралась за день. И всё. И застряла. С сортировочного забрать не дают и сами не шевелятся! Ответа на вопрос: в чем причина??? Никто не даёт, трубки не берут и ничего не меняется, — заявляет женщина.

— Похожая история, заказное со срочностью письмо до Челябинска идёт уже 10 дней. И ещё в пути, — вторит другой пользователь в соцсетях.

В пресс-службе Сортировочного центра «Почта России» сообщили, что организации работают в круглосуточном режиме.

— Сейчас возможно более длительное нахождение посылок в сортировочных центрах. Это вызвано сезонным ростом количества отправлений. Мы делаем все зависящее от нас, чтобы ускорить доставку: набираем дополнительный штат сотрудников, направляем посылки альтернативными маршрутами, — пояснили редакции «КП» в Сортировочном центре «Почта России».

Ранее редакция писала о том, что тюменцы жалуются на общественный транспорт. Горожане говорят, что подолгу ждут автобусы и маршрутки, а во время поездки водители не всегда ведут себя безопасно: резко тормозят, устраивают гонки, подрезают друг друга и постоянно грубят. Люди падают в салонах автобусов, получают синяки и гематомы.