Жители Тюмени массово жалуются на работу «Почты России»

Тюменцы массово жалуются на работу «Почты России». Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы массово жалуются на работу «Почты России». Десятки жалоб появились в тюменских группах. По сообщению пользователей, люди не могут ни получить, ни отправить посылки. Некоторые беспокоятся, что из-за проблем в сортировочном центре они потеряют деньги, так как заказывали скоропортящиеся товары.

— Дамы и господа, хотелось бы осветить ситуацию, происходящую на нашем магистральном сортировочном центре почты России. Обращения, отзывы, заявления написаны. Но дело не меняется, может быть так, хоть кто-то зашевелится, видимо, пока на всеобщее обозрение не вынесешь - никто ничего делать не будет. Так вот, посылки, прибывая в этот центр лежат там без движения неделями! Нарушая все возможные сроки доставки. Посылку из Челябинска жду полторы недели, причем до Тюмени она добралась за день. И всё. И застряла. С сортировочного забрать не дают и сами не шевелятся! Ответа на вопрос: в чем причина??? Никто не даёт, трубки не берут и ничего не меняется, — заявляет женщина.

— Похожая история, заказное со срочностью письмо до Челябинска идёт уже 10 дней. И ещё в пути, — вторит другой пользователь в соцсетях.

В пресс-службе Сортировочного центра «Почта России» сообщили, что организации работают в круглосуточном режиме.

— Сейчас возможно более длительное нахождение посылок в сортировочных центрах. Это вызвано сезонным ростом количества отправлений. Мы делаем все зависящее от нас, чтобы ускорить доставку: набираем дополнительный штат сотрудников, направляем посылки альтернативными маршрутами, — пояснили редакции «КП» в Сортировочном центре «Почта России».

Ранее редакция писала о том, что тюменцы жалуются на общественный транспорт. Горожане говорят, что подолгу ждут автобусы и маршрутки, а во время поездки водители не всегда ведут себя безопасно: резко тормозят, устраивают гонки, подрезают друг друга и постоянно грубят. Люди падают в салонах автобусов, получают синяки и гематомы.