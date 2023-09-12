В Тюменской области продолжатся перебои с телевещанием с 14 по 28 сентября

На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы. Фото: Виктория Гаврик

Перерывы в трансляции ТВ-сигнала в Тюмени продолжатся до 28 сентября, а начнутся с 14 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Напомним, перебои в телевещании связаны с тем, что на башне телецентра проходят плановые работы.

– В Тюменской области планируются кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания – с 14 по 28 сентября. На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы. График – в карточке, на сайте смотрицифру.рф, а также в мобильном приложении «Телегид», – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «КП» писали о том, что в Тюмени 16 сентября перекроют центр города из-за спортивного мероприятия. В городе пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации».