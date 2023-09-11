В Тюмени 16 сентября перекроют центр города из-за спортивного мероприятия

В Тюмени на полдня перекроют центр города из-за спортивного мероприятия. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени на полдня перекроют центр города из-за проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации». Спортивное мероприятие состоится в субботу, 16 сентября 2023 года, в период с 8:00 до 15:30. На время мероприятия в центре Тюмени будет прекращено движение транспорта.

Ограничения будут действовать на следующих участках автомобильных дорог:

- ул. Орджоникидзе – от ул. Республики до ул. Советской;

- ул. 8 Марта – от ул. Республики до ул. Советской;

- ул. Водопроводная – от ул. Республики до ул. Ванцетти;

- ул. Первомайская – от ул. Республики до ул. Советской;

- ул. Советская – от ул. Немцова до ул. Первомайской;

- ул. Хохрякова – от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской;

- ул. Володарского – от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской.

Фото: администрация Тюмени.

Автомобилистам в администрации города предлагают объехать закрытые участки дорог по улицам Республики, Профсоюзная и Челюскинцев.