Новым директором Центра занятости Тюменской области назначена Наталья Шабурова

Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Наталья Шабурова назначена на пост директора Центра занятости населения Тюменской области. Об этом рассказали в департаменте труда и занятости населения региона. Шабурова вступила в должность с 11 сентября 2023 года.

– С 11 сентября на должность директора государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Тюменской области» назначена Наталья Шабурова, – сообщили в департаменте.

Новый директор Центра занятости населения Тюменской области окончила ТюмГУ в 1999 году по специальности «юриспруденция», имеет более чем 20-летний опыт работы, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, что бывший руководитель Центра занятости Оксана Астафьева покинула должность в конце марта. Вскоре стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Экс-чиновницу подозревают в незаконном выписывании премий.