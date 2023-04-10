На директора тюменского центра занятости Оксану Астафьеву завели уголовное дело

Фото: Оксана Астафьева / социальной сети "ВКонтакте".

Центральный районный суд избрал меру пресечения бывшему директору ГАУ «Центр занятости населения Тюменской области» Оксане Астафьевой. По версии суда, чиновница подозревается в совершении действий, выходящих за пределы должностных полномочий.

«Гражданке запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 7:00, общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователя, сотрудников правоохранительных органов, близких родственников, посещать место работы, массовые мероприятия, заведения увеселительного характера», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

С мая 2022 года, по указанию Астафьевой, заместителям директора и главному бухгалтеру центра были перечислены премии за выполнение важных заданий на 1,167 миллиона рублей.

Примечательно, что часть денежных средств были возвращены Астафьевой, по ее же указанию, уточняют в пресс-службе судов. Ограничения для Оксаны Астафьевой будут действовать до 26 мая 2023 года.

Напомним, бывшего директора ГАУ «Центр занятости населения Тюменской области» перед увольнением несколько раз задерживали сотрудники ФСБ.