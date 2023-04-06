Директор центра занятости Тюменской области Оксана Астафьева покинула должность по истечению срока контракта

Оксана Астафьева проработала в Центре занятости населения города несколько лет.

Директора Центра занятости населения Тюменской области Оксану Астафьеву убрали с должности. С 29 марта 2023 года у центра появился временный руководитель, рассказали в пресс-службе департамент труда и занятости населения.

— 29 марта у Оксаны Вячеславовны истек срок трудового договора. Продлять его не стали, — сообщили журналисту «КП-Тюмень» в пресс-службе департамента.

По данным властей, временным руководителем, исполняющим обязанности директора Центра Тюменской области, станет Людмила Хохлова. Раньше она занимала пост заместителя директора, уточнили в департаменте труда.

Напомним, Оксана Астафьева проработала в Центре занятости населения города несколько лет. С 2021 года она исполняла обязанности руководителя, когда должность покинула Ирина Микрюкова. Интересно, что ранее Астафьева трудилась в Центре занятости города Ишима.

Предположительно, Оксана Астафьева планирует заняться коучингом и мастер-классами.

— Уважаемые друзья, рада поделиться с Вами хорошими новостями - стартует новый период жизни! Максимально открываюсь новому: коучинг для любого клиента, в том числе для организаций и команд. Тренинги и мастер-классы по профессиональной ориентации, снижению эмоционального выгорания, повышению вовлеченности персонала, методам отбора персонала и , конечно, все что связано с наймом, оценкой, — написала бывший руководитель тюменского центра на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, ежегодный доход руководителя тюменского центра за 2021 года, когда чиновники еще публиковали декларации, составлял около 2,4 миллиона рублей.