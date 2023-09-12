Гигантского медведя засняли в Тюменской области лесники

Дикий зверь забрел на территорию Чугунаевского охотхозяйства.

Гигантского медведя засняли в Тюменской области, недалеко от населенного пункта. Дикий зверь забрел на территорию Чугунаевского охотхозяйства в Нижнетавдинском районе. Леса хозяйства находятся в 85 километрах от областного центра.

«А это уже не Мишка или Мишутка, а самый настоящий Михайло Потапыч заглядывает в нашу камеру и идет по своим делам. Мощный медведь в охотхозяйстве Чугунаевское, будьте бдительны», – подписали авторы видеозапись.

На территории охотхозяйства обитают более 20 особей медведей. Ежедневно лесники фиксируют очередного Михайло Потапыча. В объективы видеокамер, установленных в охотхозяйстве, мишки попадают уже не в первый раз.

Несколько дней назад тюменцы засняли волка или волкособа. Ранее «КП» писала о том, что в Тюменской области на подступах к деревне Канаш жители заметили волков. Женщина утверждает, что хищные звери продвигались к трассе у населенного пункта, примерно в трех-пяти километрах от деревни.