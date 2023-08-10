В Тюменской области на подступах к деревне Канаш жители заметили волков

Под Тюменью недалеко от деревень люди заметили стаю волков. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области, недалеко от деревень, люди заметили стаю волков. Местные жители стали опасаться за домашних животных, которые могут стать жертвами диких зверей. В редакцию «КП» поступило сообщение от обеспокоенных местных жителей о потенциальной угрозе от хищного зверя. По словам Валентины, в августе 2023 года она заметила пару волков, по ее версии, самец с самкой.

Женщина утверждает, что хищные звери продвигались к трассе у населенного пункта Канаш, примерно в трех-пяти километрах от деревни.

– По ночам часто воют, только непонятно ,волки это или дикие собаки. Я когда увидела их, была ночь, могла и перепутать, – объяснила сельчанка.

Село Канаш находится на западе Тюменской области, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской низменности, в зоне подтайги, на расстоянии примерно 32 километров к юго-западу от села Нижняя Тавда, на правом берегу реки Болтан. Хищники были замечены буквально на подступах к населенному пункту.

В администрации Канашского сельского поселения журналисту «Комсомольской правды» сообщили, что в курсе ситуации, поэтому обратились к охотоведам, чтобы те проверили информацию.

– Мы звонили охотоведам два дня назад. У нас не было сообщений, что волки ходят по территории населенного пункта, но местные жители слышали, как они воют по ночам. В охотхозяйство мы заявку сделали, вчера специалисты выезжали на место. Они должны выяснить, действительно ли волки обитают вблизи населенных пунктов. У нас сейчас активизировались дикие собаки. В связи с пожарами звери сдвинулись на территорию сельского поселения, в ближайшие леса, у нас в этом году было меньше возгораний, чем в других районах. На территории села по деревни ходят косули, вблизи домов, многие жители их видели. Скорее всего, поэтому и волки сюда могли двинуться. Специалисты проверят наличие их следов в пределах сельского поселения, – рассказали редакции «КП» в пресс-службе администрации Канашского сельского поселения.

Еще в мае, когда пожароопасная обстановка в Тюменской области была напряженная, «Комсомольская правда» рассказывала о том, что в регионе дикие животные, спасаясь от пожаров, стали чаще выходить из леса к людям. По социальным сетям Тюменской области стали гулять фото и видео с дикими животными, покидающими леса, охваченные крупными пожарами. Так, несколько косуль самостоятельно переплывали реку в Тюменской области. Другой необычный кадр появился позже – бобры вышли к людям на улице Мельникайте.