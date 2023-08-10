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10 августа 2023 5:58

В Тюменской области на подступах к деревне Канаш жители заметили волков

Под Тюменью, недалеко от деревень, люди заметили стаю волков
Виктория Гаврик
Под Тюменью недалеко от деревень люди заметили стаю волков.

Под Тюменью недалеко от деревень люди заметили стаю волков.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области, недалеко от деревень, люди заметили стаю волков. Местные жители стали опасаться за домашних животных, которые могут стать жертвами диких зверей. В редакцию «КП» поступило сообщение от обеспокоенных местных жителей о потенциальной угрозе от хищного зверя. По словам Валентины, в августе 2023 года она заметила пару волков, по ее версии, самец с самкой.

Женщина утверждает, что хищные звери продвигались к трассе у населенного пункта Канаш, примерно в трех-пяти километрах от деревни.

– По ночам часто воют, только непонятно ,волки это или дикие собаки. Я когда увидела их, была ночь, могла и перепутать, – объяснила сельчанка.

Село Канаш находится на западе Тюменской области, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской низменности, в зоне подтайги, на расстоянии примерно 32 километров к юго-западу от села Нижняя Тавда, на правом берегу реки Болтан. Хищники были замечены буквально на подступах к населенному пункту.

В администрации Канашского сельского поселения журналисту «Комсомольской правды» сообщили, что в курсе ситуации, поэтому обратились к охотоведам, чтобы те проверили информацию.

– Мы звонили охотоведам два дня назад. У нас не было сообщений, что волки ходят по территории населенного пункта, но местные жители слышали, как они воют по ночам. В охотхозяйство мы заявку сделали, вчера специалисты выезжали на место. Они должны выяснить, действительно ли волки обитают вблизи населенных пунктов. У нас сейчас активизировались дикие собаки. В связи с пожарами звери сдвинулись на территорию сельского поселения, в ближайшие леса, у нас в этом году было меньше возгораний, чем в других районах. На территории села по деревни ходят косули, вблизи домов, многие жители их видели. Скорее всего, поэтому и волки сюда могли двинуться. Специалисты проверят наличие их следов в пределах сельского поселения, – рассказали редакции «КП» в пресс-службе администрации Канашского сельского поселения.

Еще в мае, когда пожароопасная обстановка в Тюменской области была напряженная, «Комсомольская правда» рассказывала о том, что в регионе дикие животные, спасаясь от пожаров, стали чаще выходить из леса к людям. По социальным сетям Тюменской области стали гулять фото и видео с дикими животными, покидающими леса, охваченные крупными пожарами. Так, несколько косуль самостоятельно переплывали реку в Тюменской области. Другой необычный кадр появился позже – бобры вышли к людям на улице Мельникайте.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ