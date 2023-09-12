Тюмень должна вырастить «звёздных» инженеров

Фото: предоставлено КП.

19 - 21 сентября в Тюмени состоится Промышленно-энергетический Форум TNF, темой которого традиционно является анализ и обсуждение положения дел в нефтегазовой отрасли. Жесткий санкционный режим, наложенный на отечественную экономику, непосредственно касается одного из базовых экономических секторов России и требует быстрых и решительных мер в деле технологического обеспечения нефтегазовой промышленности силами отечественного машиностроения. Именно его предприятия должны дать на нефтегазовые промыслы оборудование и приборы, которые всегда приобретались по импорту и ранее не производились в нашей стране.

Поэтому сегодня тема импортозамещения будет, по-видимому, одной из самых актуальных дискуссинных тем предстоящего TNF. Наша газета предложила высказаться по указанной теме члену общественного совета федерального партийного проекта ЕР в Тюменской области по импортозамещению «Выбирай своё», генеральному директору Консалтинговой компании «ПРЭФИШ» Шатохину С. М.

- Сергей Михайлович, Ваша компания уже более тридцати лет занимается анализом теории и практики развития мирового и отечественного машиностроения. Каковы шансы, с вашей точки зрения, что машиностроительная отрасль России сумеет в полной мере закрыть образовавшиеся технические и технологические бреши в организации нефтегазодобычи в нашей стране?

- В полной мере?..Знаете на такой глобальный вопрос, мне кажется, пока и у Минпромторга нет точного ответа.

Конечно, деваться нам некуда, я думаю, что всё возможное для решения технологических проблем нефтегазовой промшленности будет делаться, - ведь предприятия этой отрасли все еще формируют более 25% бюджета РФ. Но, к сожалению, машиностроение, а это «руки» экономики, со времён СССР сильно ослабело, особенно его «пальцы» - станкостроение, то есть у нашего машиностроительного комплекса нет собственной технологической основы и необходимого производственного опыта, позволяющих делать высокотехнологичное оборудование, способное конкурировать по качеству с западными аналогами.

Посудите сами, в РФ ежегодно выпускается только около 10 тысяч станков, из которых только 1 тысяча - это современные станки с ЧПУ. У нас на 10 тысяч машиностроителей в производстве применяется меньше 10 роботов, а в мире более 200, в Южной Корее – 800 роботов.

Фото: предоставлено КП.

- И чем же тогда заменить заблокированные для нас западные машиностроительные активы? Услугами «дружественных» иностранных государств?

- И это неоднозначно. У «дружественных» машиностроителей есть, конечно, определенный перечень необходимого нам оборудования и приборов, но ведь их долговременные поставки нашим нефтяным и газовым компаниям будут развивать не отечественное, а иностранное машиностроение. Кроме того, надо признать, что западные машиностроители изобрели и научились делать такое высокотехнологичное оборудование для нефтяников, которое остальному миру, в том числе и нам, пока «не по зубам».

Именно поэтому сегодня в нашей стране в машиностроении столь часто звучит идея реверсивного инжиниринга - это когда ставится задача скопировать западное изделие, изготовить его и вовремя передать его нефтяникам или газовикам, пока они не остановились, выработав безопасный ресурс западных изделий.

Понятно, что в этом случае всё зависит от профессионализма российских машиностроителей. На этом строится и тот проект, который хотела бы реализовать в рамках процесса импортозамещения наша компания.

- И какая идея положена в основу вашего проекта?

- Российское машиностроение, как я указывал ранее, имеет три системные проблемы, ограничивающие его производственные возможности по сравнению с западными машиностроительными активами:

-кадровый дефицит;

- устаревшие технологические основы производства;

- отсутствие мотиваций у отечественных товаропроизводителей на инновационную деятельность.

Меньше всего времени и средств требуется для решения кадровой проблемы, даже по инжиниринговому составу. Поэтому идея, положенная в основу предлагаемого нами проекта, предлагает начать выстраивать конкурентоспособность российских машиностроительных предприятий с организации специальной подготовки (в рамках проекта) конкурентных инженерных кадров.

То есть цель и суть нашего проекта – в достаточно приемлемые сроки создать организацию, которую мы решили назвать Тюменский молодежный инжиниринговый центр (ТМИЦ), способную обеспечить для машиностроительных предприятий и нефтегазосервисных компаний тюменского региона возможность реального участия в импортозамещении для нефтегазовой промышленности России. Будем искать российскую «левшу» среди молодежи.

- То есть коллектив будет формироваться из молодых инженеров?

- Первоначальный состав ТМИЦ будет включать 5 - 10 молодых специалистов из предприятий машиностроения, нефтегазосервисных и инжиниринговых компаний, а также 3-5 специалистов-наставников из инжиниринговых фирм.

Планируется, что все они будут работать вахтовым методом с периодом вахты 6 месяцев. Эти люди будут отбираться из кандидатов, направляемых предприятиями, прежде всего учредителями ТМИЦ. После окончания вахты они смогут вернуться в командировавшую их организацию с опытным образцом импортозамещающего изделия для запуска его на своем предприятии в серийное производство или дорабатывать в этих целях опытный образец в рамках совместной работы с ТМИЦ.

- Имеются ли в настоящее время условия, чтобы реализовать данный проект?

- Как сказал самый эффективный промышленный менеджер нашей страны Иосиф Виссарионович Сталин: «Кадры решают всё!» Сегодня руководящие кадры нашей страны и региона понимают, что предыдущая промышленная политика «Продать отечественное сырьё – купить зарубежные товары и услуги» была стратегически ошибочной. Поэтому нынешний начальствующий лозунг: «Всё на развитие обрабатывающей промышленности». Только такое целеполагание позволит нашей стране заниматься реальным импортозамещением, а, в дальнейшем, созданием импортонезависимости России.

При этом именно в Тюменском регионе создана неплохая инфраструктура содействия развитию предпринимательства, налажены определенные контакты с работающим здесь менеджментом нефтегазовых компаний, имеется достаточно солидный бюджет и есть понимание, что если базовый сектор начнёт «хромать», то социально-экономическое положение резко ухудшится во всех муниципальных образованиях большой Тюменской области.

В регионе начал складываться кластер нефтегазового машиностроения, то есть определенный объем профессиональных кадров нужного профиля уже имеются.

В регионе есть консалтинговая компания «ПРЭФИШ», которая профессионально занимается анализом развития мирового машиностроения. В 2008 - 2009 г. г. наша Компания разработала по тендеру для Правительства Тюменской области Стратегию инвестиционного развития машиностроительного комплекса Тюменской области до 2020 года. Кластерный анализ помогали сделать коллеги из консалтинговой компании «Бауман инновейшэн», а Баумановский университет является одним из 10 так называемых базовых инжиниринговых центров, включенных Агенством по технологическому развитию в федеративную программу реверсивного инжиниринга.

Таким образом, объективные и субъективные условия для успешного выполнения рассматриваемого проекта имеются.

- Какова будет схема взаимодействия ТМИЦ с элементами региональной рыночной инфраструктуры?

- Профессиональный функционал ТМИЦ нацелен на практическое взаимодействие со всеми элементами региональной инфраструктуры Тюменской области и федеральными структурами, занимающимися тематикой импортозамещения.

В частности, взаимодействие ТМИЦ с предприятиями и компаниями Тюменского нефтегазового кластера позволит расширить его количественный состав и номенклатуру выпускаемой продукции входящих в него организаций.

Взаимодействие ТМИЦ с ИП «ДСК-500» может расширить приток новых резидентов в парк, работающих в нефтегазосервисной отрасли России и других стран, а также способствовать перепрофилированию номенклатуры производства отечественных машиностроительных компаний на изготовление импортозамещающей продукции для нефтегазовой промышленности.

Взаимодействие ТМИЦ с Тюменским технопарком позволит резидентам последнего быстрее выходить на рынки со своей инновационной продукцией. Более экономически эффективно будут использоваться возможности центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием технопарка.

- Какие производственные результаты деятельности ТМИЦ планируется получать в ходе его деятельности?

- Производственный функционал ТМИЦ будет использоваться:

а) для разработки опытных образцов импортозамещаемой продукции;

б) для освоения запуска в серийное производство импортозамещаемой продукции на сотрудничающих с ТМИЦ предприятиях.

- Какая продукция в сфере импортозамещения и каким образом будут определяться как предмет деятельности ТМИЦ?

- Номенклатура промышленной продукции, которая будет включаться в предмет деятельности ТМИЦ, будет определяться исходя из заявок НГК, НГСК и потенциальных производителей этой импортозамещающей продукции. Эти заявки будут приниматься ТМИЦ в рамках коммерческих соглашений с заинтересованными юридическими лицами.

Если ТМИЦ будет включён в федеральную программу реверсивного инжиниринга, то там рабочие заявки инжиниринговым центрам направляет исследовательский центр «Сколково».

- Каковы перспективы развития ТМИЦ?

- По мере накопления производственного опыта и соответствующего развития кадрового потенциала, ТМИЦ может быть реорганизован, в дальнейшем, в полноценную инжиниринговую компанию в сфере нефтегазового машиностроения.

Тюмень просто обязана вырастить «звездных» инженеров.