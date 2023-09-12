Уснувший за рулем водитель внедорожника врезался в фуру на трассе Тюмень – Омск

Фото: скриншоты видео ЧС Тюмень / ВКонтакте.

Во вторник, 12 сентября 2023 года, ранним утром в Абатском районе произошло жесткое ДТП с джипом и грузовиком на трассе Тюмень – Омск. В результате столкновения машины оказались в поле: их буквально вынесло за пределы магистрали. Страшная авария случилась на 324-м километре федеральной трассы.

Внедорожник Toyota Surf допустил столкновение с КамАЗом. Об этом корреспонденту издания «Комсомольская правда» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

– На 324-м километре трассы Тюмень – Омск столкнулись Toyota Surf и КамАЗ. Предположительно, водитель джипа задремал и выехал на встречную полосу, сам в результате аварии и пострадал. Движение не затруднено, – прокомментировали редакции в ГИБДД по Тюменской области.

От удара оба транспортных средства выбросило с трассы. У иномарки смят капот. В результате происшествия пострадал один человек – водитель внедорожника. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС, их помощь понадобилась, чтобы вызволить водителя внедорожника и устранить последствия ДТП. Они первыми оказались на месте аварии – в пять часов утра. По информации спасателей, возгорания машин не было.

По оперативной информации, водитель внедорожника получил незначительные травмы. Однако пострадавшего мужчину все-таки передали сотрудникам скорой помощи, его госпитализировали в больницу. Сведения о его состоянии уточняются, отправлен запрос в областной департамент здравоохранения Тюменской области.

Ранее «КП» писала о том, что выжившего в страшном ДТП мальчика выписали из больницы на амбулаторное лечение. Второй малыш всё еще находится в медицинском учреждении. Братья вместе с родителями и сестрами попали в аварию на федеральной трассе Тюмень – ХМАО. Все, кроме двух мальчиков, погибли. В Тюменской области в результате ДТП с иномаркой и фурой скончалась многодетная семья: трое детей и их родители. Легковой автомобиль «Инфинити» G35 столкнулся с грузовиком. От удара иномарку разорвало на две части, а куски разбросало по всей магистрали.