В центре Тюмени закрылось кафе в крафтовом кластере «Конюшня»

Ресторан работал с 2021 года. Фото: Татьяна Коркина

В центре Тюмени закрылся знаменитый ресторан Hololo. Заведение расположено на улице Водопроводная, 14, в крафтовом кластере «Конюшня». Ресторан работал с 2021 года, но оказалось, что формат не подошел по месту расположения, рассказали представители заведения.

Гастробар не планирует переезжать на другое место. Сообщения о закрытии ресторана появились в социальных сетях заведения в начале сентября 2023 года. А на прошлой неделе бар стал сворачивать свою работу.

Отметим, что в этом же районе есть несколько кафе и один бар.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени закрывается популярный ресторан «Посейдон». Такое заявление сделала учредитель ресторанного холдинга Лариса Невидайло в Telegram-канале. Заведение работало с 2002 года. Руководитель ресторана отмечает, что «заведение закрывается, чтобы открыться потом вновь и получить новую жизнь».