В Тюмени закрывается популярный ресторан «Посейдон», который проработал 21 год. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени закрывается популярный ресторан «Посейдон». Такое заявление сделала учредитель ресторанного холдинга Лариса Невидайло в Telegram-канале. Заведение работало с 2002 года. Руководитель ресторана отмечает, что «заведение закрывается, чтобы открыться потом вновь и получить новую жизнь».

– Больше года я откладывала это решение, советовалась с гостями, командой, взвешивала все за и против. И, даже уже приняв решение, думала, что у меня не получится произнести это: «Посейдон», наш легендарный проект, один из немногих в стране ресторанов с таким внушительным возрастом – 21 год, закрывается, чтобы открыться вновь, получив новую жизнь, – пояснила Лариса Невидайло в соцсетях.

Заведение анонсировало открытие нового ресторана в ноябре 2023 года на улице Ленина, 2а. По словам учредителей, из фрегата он превратится в лайнер, сохранит свою историю, но проложит новый курс в долгую жизнь.