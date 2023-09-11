Александр Моор отреагировал на победу на выборах губернатора Тюменской области

Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

В понедельник, 11 сентября 2023 года, Александр Моор отреагировал на итоги выборов губернатора Тюменской области, которые завершились его победой.

- Дорогие жители Тюменской области, Югры и Ямала. Вчера, 10 сентября, в Единый день голосования прошло 36 избирательных кампаний. По предварительным данным, в них приняли участие более 605 тысяч жителей Тюменской области. На выборах губернатора порядка одного миллиона 70 тысяч избирателей поддержали мою кандидатуру на пост главы региона. Это 78,77% об всех проголосовавших. Я благодарю всех земляков, кто пришел на избирательные участки и отдал свой за меня. Спасибо вам за поддержку. Это оценка и предыдущих пяти лет и аванс на предстоящую пятилетку. Я сделаю все, чтобы оправдать ваши надежды. Я благодарен президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие. Решение многих задач, поставленных президентом, отражено в моей программе и будет выполнено, - обратился к жителям региона Александр Моор.

Он также поблагодарил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и партию «Единая Россия» за поддержку его кандидатуры на выборах губернатора в 2023 году.

Напомним, Александр Моор одержал победу на выборах губернатора Тюменской области, получив 78,77% голосов от избирателей. Об этом, основываясь на предварительных данных, на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.