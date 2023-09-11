В Тюменской области неизвестный застрелил щенка алабая и ранил его мать

Фото: Елена Каминская.

В Тюменской области неизвестные снова расстреляли собак. Инцидент произошел в селе Каменка. Пострадала собака породы алабай: шестимесячный щенок погиб. Его мама также пострадала.

– Собаки находились на участке собственника в вольере. Полиция на вызов отказалась выехать, мотивируя свой отказ тем, что ничего серьезного не произошло. Жалоба в вышестоящие инстанции написана, – рассказала волонтер Елена Каминская.

Трагедия произошла у ЖК «Новокаменский». Хозяин собак купил специально участок, построил баню и забор, а также вольер для животных. По словам женщины, собаки ночью никуда не выходят. Ветеринары обследовали выжившую собаку Геру. Снимок показал у нее пулю под сердцем, оперировать животное нельзя, пишет «Мегатюмень».

– По поступившему заявлению проводится проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в Тобольске собаке отрубили большую часть морды. Животное истекало кровью и еле передвигалось. Шокированные увиденным волонтеры выловили пса и увезли в ветеринарную клинику, а затем домой к одному из кураторов под опеку.

Волонтеры были возмущены ситуацией и бездействием правоохранительных органов. Если еще вчера было непонятно, от чего или от кого пострадал пес, то сегодня с уверенностью можно сказать, что винником стал человек.