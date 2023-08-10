Либо пила, либо газонокосилка: в Тобольске история с псом с отрубленной мордой набирает обороты

Фото: предоставлено КП

Несколько дней назад жители Тобольска заметили на улице собаку без половины морды и с раненой лапкой. Животное истекало кровью и еле передвигалось. Шокированные увиденным волонтеры выловили пса и увезли в ветеринарную клинику, а затем домой к одному из кураторов под опеку. Корреспондент «КП»-Тюмень» пообщался с директором центра помощи бездомным животным «Право на жизнь» Еленой Распутиной и узнал, как дела обстоят сейчас.

Она крайне возмущена ситуацией и бездействием правоохранительных органов. Если еще вчера было непонятно, от чего или от кого пострадал пес, то сегодня с уверенностью можно сказать, что виной тому стал человек.

– Собаку смотрели опытнейшие ветеринары, которые подтвердили, что животное пострадало от рук живодера. В выписке написано, что нанесена колото-резаная рана. Это либо была пила, либо газонокосилка, либо другая какая-то техника, – говорит директор центра помощи животным.

Фото: предоставлено КП

Помимо всего прочего, волонтеры и Елена уверены, что собаку хотели еще и сжечь. Правда, по какой-то причине этого сделать не удалось.

– Бедолага вся была облита соляркой. Мы думаем, что живодер хотел замести следы преступления и поджечь собаку, чтобы точно никто ничего не нашел и не смог доказать чью-либо причастность к этому. Но, вероятно, пес вырвался, и завершить злой умысел не удалось, – продолжает Распутина.

Уже стало известно и примерное место преступления.

– Это в шестом микрорайоне, где гаражи. Там еще СТО. А еще утром в этом же районе собаку видели здоровой, с нормальной мордой и лапой, но уже через пару часов было вот так! – подчеркнула женщина.

В курсе вопиющего случая и правоохранительные органы, только они, в отличие от сотни неравнодушных горожан, оказались бездушны и безынициативны.

– От них помощи никакой! Практически на каждом углу стоят камеры, можно было посмотреть видеозаписи, вычислить. Они прокомментировали, что собака сама себе нанесла увечья! Они ее даже в глаза не видели! Очередная отписка, лишь бы ничего не делать. Два опытных ветеринара подтвердили, что животное пострадало от живодера, а доблестные правоохранительные органы уверены, что четвероногий сам себя изрубил! Если бы делом занялись добросовестно, то и орудие преступления можно было найти. Следы крови там наверняка есть, – негодует Елена.

Здесь и живет сейчас покалеченный пес Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Соглашаться с отписками силовиков она не намерена. Говорит, что делу нужно дать ход. По возможности придать максимальную огласку, найти живодера, показать, что такое так просто с рук не сходит.

– Сейчас собака, а потом преступник войдет во вкус и следующим на месте четвероногого будет человек! – добавила Распутина.

Отметим, что на данный момент собака неоперабельная, да и сшивать ей пока нечего. Ткани рыхлые. При этом ветеринары дают положительный прогноз и шанс на то, что она будет жить. Сейчас она получает всё необходимое лечение, питается через капельницу, посещает врача. Также ей удалили осколки, которые мешали принимать пищу.

– Даю слово, эта собака теперь точно не окажется на улице и будет находиться в самых лучших для нее условиях. Мы сделаем всё, что в наших силах. Не зря же центр называется «Право на жизнь», вот и этому псу нужно дать это право, – подытожила разговор Елена Распутина.