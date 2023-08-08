Нет носа, нет челюсти: в Тобольске живодеры отрубили собаке половину морды

Фото: предоставлено волонтерами

Вопиющий случай произошел в Тобольске: горожане встретили большого рыжего пса – в крови и без половины морды. Волонтеры оказались шокированы увиденным, забили тревогу, увезли пса к врачу, а после отправили в приют.

– После того, как мы увидели фото, едва не потеряли сознание, – рассказывает волонтер Лариса Леонтьева. - Но когда увидели животное вживую, поняли, что ситуация еще хуже, Нет носа. Нет челюсти. Есть только провал. Кормить пса можно только через капельницу, и что будет дальше – неизвестно. Возможно, так кормить его придется до последних дней жизни. Конечно, неизвестно, сколько он протянет.

По ее словам, путь предстоит пройти долгий. О прогнозах говорить пока рано и радоваться каким-то мини-успехам – тоже.

– Некоторые нас успокаивают, что и таких псов можно выходить. Что потом они и сами кушают, живут нормально, но я в больших сомнениях, – переживает девушка.

Надеяться на операцию сейчас невозможно: нужно ставить пластину. Однако врачи говорят, что давать наркоз тяжелой собаке опасно, нужно за ней понаблюдать и выждать время. К тому же после случившегося прошло всего несколько дней.

– Кто и что сделал с собакой – непонятно. Похоже, что это живодер. Ибо морда словно отрублена газонокосилкой или какой-то техникой. Под нее попала и лапка. Так просто собака не может сама себя травмировать. Вероятно, сделано все было целенаправленно, продуманно и хладнокровно, но зачем? – задается вопросом волонтер.

О том, что случилось с четвероногим, приходится только догадываться. Явных доказательств, что пес пострадал от человека, нет, потому и обращаться в соответствующие органы нет смысла. Неравнодушные горожане надеются, что может хотя бы власть обратит внимание на ситуацию и поможет устроить приют для бездомных. А лучше всего ужесточить правила на законодательном уровне, тогда и живодеры, наконец, ответят за свои поступки.

– Несмотря на то, что собака пережила страшные мучения и невыносимую боль, она добрая и контактная. Идет к человеку. Дает себя гладить, оказывать помощь. Еще смотрит так, словно это не собака, а мудрый-мудрый человек. По ее взгляду многое можно понять. Я рыдаю уже второй день, не могу остановиться, не понимаю, что делать, – вздыхая, плачет волонтер.

Зоозащитники рассказывают, что такие животные к ним попадают редко. Чаще всего в их руках оказываются «отказники» или уличные псы, а тут животное, который перевернуло в их привычном устое всё. Пострадавшему псу собирают лекарства, пеленки, перчатки и всё, что необходимо для его выхаживания. Помимо этого, он, как и любое другое живое существо, нуждается в любви. Которую, быть может, когда-нибудь и получит, а пока важно уберечь его от смерти и тяжелой жизни.