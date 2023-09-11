Опубликованы предварительные итоги выборов губернатора Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает информационный центр правительства области.

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор останется на своей должности, об этом свидетельствует предварительные итоги. За него проголосовали 78.89% избирателей. Уже обработано 97,38% протоколов.

На втором месте по количеству голосов кандидат от ЛДПР Денис Садовников, далее идет Иван Левченко от КПРФ и на четвертой позиции Владимир Писайкин от «СРЗП».

Напомним, что на территории региона прошло 36 избирательных кампаний – это выборы губернатора Тюменской области, дополнительные выборы депутатов Тюменской областной Думы VII созыва по одномандатным избирательным округам №19 и №20. Кроме того, состоялись выборы депутатов Тюменской городской Думы VIII созыва и 33 муниципальные избирательные кампании.