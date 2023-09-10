В Тюменской области 10 сентября с 8 утра открылись избирательные участки

Фото: правительство Тюменской области.

В Тюменской области с 8 утра открылись избирательные участки. Сегодня в регионе пройдет Единый день голосования. Жители 10 сентября 2023 года выберут губернатора Тюменской области. С 8 утра в Тюмени и области заработали 1 062 избирательных участка.

На территории региона сегодня пройдет 36 избирательных кампаний – это выборы губернатора Тюменской области, дополнительные выборы депутатов Тюменской областной Думы VII созыва по одномандатным избирательным округам №19 и №20. Кроме того, состоятся выборы депутатов Тюменской городской Думы VIII созыва и 33 муниципальные избирательные кампании.

Также губернаторские выборы пройдут в Югре и на Ямале. Особое внимание в Тюменской области было уделено контролю хода голосования. Необходимое обучение прошли более двух тысяч общественных наблюдателей. Их задача — обеспечить открытость процедуры, соблюдение законодательства, оперативно реагировать на вопросы.

Напомним, в Тюменской области для избирателей работает горячая линия 8(3452) 42-67-72. Информация о выборах, а также их адреса опубликованы на сайте «мойучасток.рф», на портале «Госуслуги» (в разделе «Выборы») и на сайте Избирательной комиссии Тюменской области.