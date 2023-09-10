Александр Моор поблагодарил всех, кто принял участие в выборах губернатора Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил всех тюменцев, кто несмотря на дождливую погоду смогу проголосовать сегодня. Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, Александр Моор отметил, что выборы прошли спокойно и без значимых нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей.

По его словам, тюменцы, югорчане и ямальцы понимают, что выборы очень важны, и что от них зависят те решения, которые будут приниматься для развития областной столицы, и региона.

- Я очень благодарен всем, кто несмотря на дождливую погоду в Тюмени, пришли и выполнили свой гражданский долг, - сказал Александр Моор.

Напомним, мы писали ранее, что в Единый день голосования избирательный участок посетила 101-летняя бабушка из Казанского района.