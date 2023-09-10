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НовостиПолитика10 сентября 2023 9:17

В Единый день голосования избирательный участок посетила 101-летняя бабушка из Казанского района

Активно на выборы в 2023 году идут представители старшего поколения
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня в Тюменской области голосуют все: молодые люди, пенсионеры, беременные, участники СВО, парламентарии и учителя. Активно на выборы идут представители старшего поколения.

В Единый день голосования избирательный участок посетила 101-летняя Лидия Горнакова из Казанского района. Пенсионерка пришла на участок, чтобы сделать выбор за будущее Тюменской области.

- Я всегда хожу на выборы. Мы хотим, чтобы жизнь становилась лучше, - признается пожилая женщина.

Кроме того, члены участковой избирательной комиссии и глава города Ишима Федор Шишкин поздравили со 100-летним юбилеем Евгению Миролевич. Она всегда участвует в выборах и сегодня женщина проголосовала на дому. Пенсионерка считает день выборов особенным и молодежи советует читать архивные документы, учить историю своей страны.