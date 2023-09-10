Кандидат в губернаторы Тюменской области Владимир Пискайкин отметил, что выборы прошли без серьезных нарушений

Владимир Пискайкин поблагодарил тюменцев за участие в выборах Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Владимир Пискайкин отметил, что серьезных нарушений во время голосования не обнаружено. Он поблагодарил жителей региона за участие в выборах. Его слова передает информационный центр правительства Тюменской области.

- Безусловно, выборы полезны для нашей области. Мы надеемся, что наработки избирательной кампании после этих выборов будут востребованы нашим обществом. Всем большое спасибо за работу, удачи, благополучия, — сказал Владимир Пискайкин.

Напомним, что явка на выборах губернатора Тюменской области превысила 48%.