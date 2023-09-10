Геннадий Чеботарев: Права наших избирателей были надежно защищены

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев подвел первые итоги голосования в 2023 году.

- И мое участие на избирательных участках, и информация, поступившая от многих наших наблюдателей, свидетельствует о том, что каких-либо нарушений со стороны участковых избирательных комиссий не было обнаружено. Не было зафиксировано ни одного случая нарушения избирательных процедур, не было нарушений препятствования свободе волеизъявления. Таким образом права наших избирателей были надежно защищены, - заявил Геннадий Чеботарев.

Он отметил, что общественные наблюдатели продолжат свой контроль. Кроме того, специалисты будут отслеживать подсчеты голосов, а также подведут итоги Единого дня голосования в территориальных избирательных комиссиях.

Напомним, в 20:00 в Тюменской области закрылись избирательные участки.