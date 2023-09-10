В Тюмени в районе ТЦ «Сити Молл» ловили беглого барана

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В один из районов Тюмени сегодня, 10 сентября, пришел нежданный гость. Черный баран гулял у торгового центра «Сити Молл» и скитался от одной двери к другой. В комментариях пользователи отмечают, что за ним приезжали хозяева и пытались поймать животное. Однако им сразу это сделать не удалось.

Очевидцы сняли видео, как барашек стоит у торгового центра в растерянности. Некоторые предположили, что животное бегает по городу с весны, когда в Тюмени ловили похожего барана по разным улицам областного центра.

В городской полиции сообщили, что к ним обращений по поводу прогулки среди многоэтажек барана не поступало.

Жители Тюменской области периодически встречаются с животными в экзотические моменты. Например, в начале сентября в Тюменской области был замечен табун верблюдов, которые паслись на лугу прямо возле магистрали. Фотографии и видео сделала жительница региона Юлия Вешкурцева.

Тюменка вместе с родными ехала из Ялуторовска в санаторий «Ингала». По пути они заметили пасущихся вдоль трассы верблюдов. Также вдалеке гулял целый табун лошадей. Она не смогла проехать мимо и попыталась запечатлеть пейзаж природы, а также животных.